شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتبرع ب1.5 مليون دولار لصائمي فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير صحفية عن تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، ب 1.5 مليون يورو لإقامة إفطارات في فلسطين في رمضان. ووفقاً لموقع «telesurtv.net»، فقد خصص رونالدو المبلغ لينفق على إطعام صائمين في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة. والمعروف عن رونالدو تأييده للقضية الفلسطينية، وفي 2012، طرح كأس الحذاء الذهبي الذي ناله في مزاد علني، وتبرع ب 5 ملايين دولار لبناء مدارس في فلسطين. وفي 2016 حقق النجم البرتغالي حلم الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة الناجي الوحيد بين أفراد أسرته من إحراق المستوطنين منزلهم في نابلس.
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