مودي يعتكف في الهيمالايا عشية انتهاء انتخابات الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس السبت، خلوة في موقع يقصده الحجاج الهندوس في الهيمالايا، في مسعى أخير على ما يبدو لجذب الناخبين، فيما تقترب أكبر انتخابات تشريعية ماراثونية في العالم من نهايتها.

وعشية اليوم السابع والأخير من التصويت، دخل مودي كهفاً مقدساً مرتدياً ثوباً برتقالي اللون، في ولاية أوتاراخند شمالي الهند.

وبدا في الصور جالساً على سرير متكئاً إلى وسادة داخل الكهف بعد أن سار على سجادة حمراء وصولا إلى معبد كيدارناث المكرس للإله شيفا الهندوسي.

كما تشارك صوراً التقطها وهو في طريقه إلى المعبد، على موقع تويتر مع متتبعيه البالغ عددهم 47,3 مليون.

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واضطر أن يأخذ إذناً خاصاً من الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات لإجراء هذه الرحلة، إذ تمنع القوانين الانتخابية القيام بأي حملات قبل 48 ساعة على الانتخابات، وفق وكالة «برس ترست أوف إنديا» للأنباء.

ومودي الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الهند بعد أن قاد حزبه «حزب الشعب الهندي» (بهارتيا جاناتا) إلى الفوز في 2014، قدم نفسه قومياً هندوسياً لكسب تأييد الغالبية الهندوسية في هذا البلد والتي تمثل نحو 80 بالمئة من عدد السكان البالغ 1,3 مليار نسمة.

وخلال حملته المنهكة التي بدأت في مارس خاطب مودي ما معدله ثلاثة تجمعات يوميا، وجاب البلاد طولاً وعرضاً متنقلاً في كافة أنحائها الجغرافية المتنوعة.وقال رئيس الحزب آميت شاه إن «مودي خاطب 142 تجمعاً عاماً وأجرى أربع جولات وطبقاً لتقديرات محافظين خاطب مباشرة قرابة 15 مليون شخص في هذه التجمعات».

ويبلغ عدد الناخبين في الهند 900 مليون شخص، ومن المتوقع صدور نتائج الانتخابات التي استمرت 40 يوماً في 23 مايو.