الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في الجهود الدولية؛ الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ضمن إطار المساعدات الإنمائية الرسمية، بما يشمل دعم تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركتها، يرافقها عبد الله سيف النعيمي، سفير الدولة في كوريا الجنوبية، إلى جانب فريق من المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، في المنتدى العالمي الثالث للمساعدات الإنمائية الرسمية حول تنمية الزراعة المستدامة، الذي انعقد خلال الفترة من 13-15 مايو/‏أيار الجاري في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

وأكدت مريم المهيري عمق العلاقات الإماراتية الكورية الجنوبية، وتميزها في مختلف المجالات، وأن الأمن الغذائي ركيزة أساسية لهذا التعاون المثمر؛ وذلك خلال لقائها مع كيم جي سو وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، وتشانغ جيل كيم رئيس المعهد الاقتصادي الريفي الكوري على هامش المنتدى؛ حيث ناقشت توثيق أطر التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي والبحوث العلمية الزراعية بين البلدين.

وقالت مريم المهيري: «لقد رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية للعام الخامس على التوالي كواحدة من أكبر 5 جهات مانحة للمساعدات الإنمائية الخارجية في العالم، في إطار سعينا لنكون أحد أبرز اللاعبين الدوليين في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، وشاهداً على تميزها في هذا المجال».

وأضافت: «إن مساعداتنا الدولية لا تقتصر فقط على توفير الأموال والغذاء والدواء؛ ولكننا نركز أيضاً على تقديم الخدمات الفنية والبحثية، وتسريع تبني التكنولوجيا، إضافة إلى تقديم المساعدات الذكية؛ لتوفير التقنيات المتقدمة كمساهمة كبيرة من الإمارات إلى العالم؛ وذلك في إطار حرصنا على تطوير قدرات الدول.

وأشارت الوزيرة إلى أن دولة الإمارات شهدت تحولاً كبيراً في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء على مدى عقود، وأصبحت مساهماً رئيسياً في تطبيق أحدث التقنيات وتكنولوجيا الزراعة والإنتاج الغذائي محلياً وعالمياً، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة في مجال البحوث الزراعية بالتعاون مع مختلف دول العالم.

وأكدت أن المشاركة في المنتدى العالمي الثالث للمساعدات الإنمائية الرسمية حول تنمية الزراعة المستدامة، يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق أهدافها المتعلقة بالأمن الغذائي في ضوء استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، والتي تهدف إلى نقل الدولة من موقعها الحالي الذي يحتل المركز ال31 عالمياً في المؤشر السنوي العام للأمن الغذائي إلى وصول الإمارات ضمن أفضل 10 دول في الأمن الغذائي بحلول عام 2021 والمركز الأول بحلول عام 2051. كما أنها ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي على المستوى العالمي، وهو ما يتحقق من خلال تعزيز الشراكات وأطر التعاون الدولية وتطوير تقنيات إنتاج أغذية مستدامة تتمتع بإنتاجية عالية؛ لتطبيقها في المناطق الأكثر احتياجاً في العالم.

وعلى هامش مشاركتها في المنتدى، زارت مريم المهيري عدداً من شركات الزراعة المستدامة العاملة في كوريا الجنوبية.

وشملت الزيارات مزرعة Farm8، وهي مزرعة عمودية نموذجية، وشركة InsungTech المطورة لأنظمة وحلول تصنيع المنتجات النباتية، إضافة إلى مزرعة Manna CEA التي تدار بنظام الزراعة المائية «أكوابونيكس» كما أنها تمتلك نشاطاً تجارياً موسعاً فيما يتعلق بالاستزراع السمكي وزراعة النباتات.