الشرعية تطيح بزعيم «القاعدة» في تعز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعز:”الخليج 365”، وكالات



أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، القبض على المطلوب دولياً ضمن قائمة الإرهاب بلال الوافي، والمكنى أبو الوليد زعيم تنظيم «القاعدة» في تعز، جنوب غرب البلاد.

وقال ناطق الجيش الوطني في تعز العقيد عبدالباسط البحر، إن قوة عسكرية تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب أمنياً، والمصنف على قائمة الإرهاب العالمية منذ سنوات، المدعو بلال الوافي الملقب «أبو الوليد» في أحد البيوت القديمة بقرية وهر بلاد الوافي بالريف الغربي للمدينة. وأوضح «إن عملية القبض جاءت بعد حصار المنزل لبضع ساعات، بعد أن رفض التسليم خلالها، وقاوم السلطات حتى قُبض عليه، ومعه عدد من المقذوفات».

وحسب البحر، فإن الوافي كان قد تمترس بالبيت، واحتجز نساء وأطفالاً كدروع بشرية، إلا أن أفراد الحملة «تعاملوا مع الموقف بكل احترافية، ولم تحدث أي إصابات جانبية». واعتبر «الوافي» منذ منتصف عام 2017، عضواً رئيساً في تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، في منتصف أكتوبر من عام 2017، بلال الوافي ضمن قوائم الإرهاب في اليمن. ويعد «الوافي» أحد أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة.