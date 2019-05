30 قتيلا ومصابا بثلاثة تفجيرات... و"قسد" في دائرة الاتهام

وقال مراسل "سبوتنيك" في الرقة: "إن انفجارا بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، استهدف دورية تابعة لتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" المسلح والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية مساء السبت، في الطريق الواصل بين البانوراما ومفرق الجزرة في الأطراف الغربية لمدينة الرقة، ما أدى إلى وقوع جميع عناصر الدورية والبالغ عددهم 12 عنصرا، قتلى ومصابين.

