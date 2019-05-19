وزير الخارجية الأمريكي يتصل بولي عهد السعودية

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وبحسب ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وجاء ذلك بعدما دعا مساء اليوم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو/ أيار.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران" من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".