رئيس إدارة الطوارئ التركية يزور مدرسة في "اعزاز" السورية

حلب، كيليس/ عزت ماضي/ الخليج 365

زار رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، محمد غوللو أوغلو، السبت، إحدى المدارس في مدينة اعزاز شمالي حلب السورية، ووزع الهدايا على الطلاب.

وعقب ذلك توجه غوللو أوغلو والوفد المرافق له إلى مركز (آفاد) في منطقة درع الفرات، والتقى العاملين هناك، واطلع منهم على سير العمل في المركز.

وفي تصريح للأناضول عقب الزيارة قال غوللو أوغلو، إن تركيا تقدم جميع الخدمات في المناطق التي تتولى حفظ الأمن فيها بسوريا، وعلى رأسها المدارس والمستشفيات.

وأوضح أن أفاد تتولى مسؤولية المساعدات الإنسانية في المخيمات النظامية وغير النظامية بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.