حلب، كيليس/ عزت ماضي/ الخليج 365
زار رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، محمد غوللو أوغلو، السبت، إحدى المدارس في مدينة اعزاز شمالي حلب السورية، ووزع الهدايا على الطلاب.
وعقب ذلك توجه غوللو أوغلو والوفد المرافق له إلى مركز (آفاد) في منطقة درع الفرات، والتقى العاملين هناك، واطلع منهم على سير العمل في المركز.
وفي تصريح للأناضول عقب الزيارة قال غوللو أوغلو، إن تركيا تقدم جميع الخدمات في المناطق التي تتولى حفظ الأمن فيها بسوريا، وعلى رأسها المدارس والمستشفيات.
وأوضح أن أفاد تتولى مسؤولية المساعدات الإنسانية في المخيمات النظامية وغير النظامية بالمنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إدارة الطوارئ التركية يزور مدرسة في "اعزاز" السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.