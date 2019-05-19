عائلات فلسطينية تفطر على أنقاض منازلها وسط غزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

تناولت عائلات فلسطينية، السبت، طعام الإفطار على أنقاض منازلها المدمرة بفعل العدوان الأخير الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة قبل أسبوعين.

ونظم الإفطار مؤسسة الخير البريطانية (غير حكومية) لدعم العائلات التي هدمت منازلها خلال العدوان على القطاع، والذي أقيم على أنقاض برج قمر المدمر وسط مدينة غزة.

وقال رجب عطا الله، منسق دائرة المشاريع بالمؤسسة، للأناضول: "إننا متواجدون لدعم أهالي المجمع السكني من خلال تقديم طعام الإفطار لهم كواجب إنساني نقوم به".

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وأوضح أن "الإفطار استهدف 650 شخصا ممن هُدمت بيوتهم ولا يجدون مأوى ولا قوت يومهم وذلك للتخفيف عن كاهلهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها".

و في 4 مايو/أيار الجاري، شنت إسرائيل غارات جوية ومدفعية عنيفة استمرت لثلاثة أيام، على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة صواريخ، تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، و2 أجنة، ورضيعتين وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.

وفجر 6 مايو/أيار الجاري، أعلنت قناة "الأقصى" الفضائية (تابعة لحماس) توصل الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصرية وأممية، أنهى ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي.

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