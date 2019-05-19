حمد_الله أفضل لاعب و #محمد_كنو أفضل سعودي وبن مصطفى على عرش الحراس

نظمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، احتفالية كبرى لتسليم جوائز الأفضل في موسم 2018-19.

وانتهى الموسم الاستثنائي، بتتويج النصر بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

وجاءت جوائز الموسم كالآتي..

أفضل لاعب واعد: متعب المفرج “التعاون”

وقام محمد الخراشي، أول مدرب سعودي للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، بنسخة 2002، بتسليم جائزة أفضل لاعب واعد، إلى متعب المفرج، لاعب التعاون.

وقال المفرج، بعد تسلم الجائزة “أول شيء أشكر هذا الحفل الكبير، هذا من فضل الله ثم الوالدين، أشكر إخواني على هذا المشوار ويعطيكم العافية على مجهودكم”.

الحذاء الذهبي: عبد الرزاق حمد الله “النصر”

قام أسطورة النصر، ماجد عبد الله، بتسليم جائزة هداف الموسم، إلى نجم النصر، عبد الرزاق حمد الله، الذي توج هدافًا للدوري، برصيد 34 هدفًا.

وقال عبد الرزاق حمد الله، بعد تسلم الجائزة “أولًا أريد أن أشكر جميع الحضور والمشاهدين، وجميع مكونات فريق النصر، خصوصًا الجمهور لأنهم ساندوني حتى آخر لقاء، أهدي هذه الجائزة لكل محبي النصر، خاصة عائلتي”.

أفضل لاعب سعودي: محمد كنو “الهلال”

قام أسطورة المنتخب الوطني، فؤاد أنور، بتسليم جائزة أفضل لاعب سعودي، إلى محمد كنو، لاعب الهلال.

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وقال كنو عقب تسلم الجائزة “أشكر جميع الحضور، وأشكر نادي الهلال وكل من يعمل به، وأشكر الجمهور، وأشكر جميع اللاعبين الذين ساعدوني على الوصول لتلك الجائزة، وأتمنى القادم أفضل”.

القفاز الذهبي: فاروق بن مصطفى “الشباب”

قام أسطورة حراسة الهلال والمنتخب الوطني السابق، محمد الدعيع، بتسليم جائزة القفاز الذهبي إلى فاروق بن مصطفى، حارس فريق الشباب.

وقال بن مصطفى بعد تسلم الجائزة “أشكر الحضور، وأشكر الشباب وجمهوره والجهاز الفني واللاعبين، وأهدي الجائزة إلى عائلتي”.

أفضل مدرب: بيدرو إيمانويل “التعاون”

قام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لؤي السبيعي، بتسليم جائزة أفضل مدرب إلى بيدرو مانويل، المدير الفني لفريق التعاون.

وقال بيدرو، عقب تسلم الجائزة “أود أن أشكر جميع اللاعبين على هذا الإنجاز الكبير، فليس من السهل أن تكون مدربًا في الدوري السعودي، وسعيد أن أكون جزءًا من تلك البطولة”.

جائزة أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: عبد الرزاق حمد الله “النصر”

قام مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين، بتسليم جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري، إلى عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر.

وقال حمد الله، عقب تسلم الجائزة، “أولًا أشكر أمرابط وتاوامبا يستاهلون الجائزة أكثر مني، لكن تصويت الجمهور والإعلاميين والقادة هو من قادني للجائزة وأشكرهم، وأشكر كل أعضاء فريق النصر، حاليًا أنا في القمة، ويجب أن أعمل كثيرًا للبقاء في القمة”.