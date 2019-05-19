مبابي يشدد الخناق على #ميسي ويقود #باريس لفوز كبير على ديجون

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صحيفة الخليج الإلكترونية
حقق باريس سان جيرمان فوزاً معنوياً على ضيفه ديجون برباعية نظيفة في الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي، الذي حسم بالفعل لمصلحة رجال المدرب توماس توخيل.
نجم الفريق الباريسي كيليان مبابي كان أكبر المستفيدين من المباراة بتسجيله ثنائية، ليرفع رصيده إلى 32 هدف مقترباً من نجم برشلونة ليونيل ميسي في صراع الحذاء الذهبي الذي يتصدره الأخير بـ34 هدفاً.
وأحرز هدفي الباريسيين الأخرين أنخيل دي ماريا وإيدنسون كافاني وهو بالمناسبة خاض مباراته الأخيرة مع النادي على ملعب حديقة الأمراء قبل الرحيل المنتظر.
يذكر أن مبابي يتبقىله مباراة أخيرة في الدوري ليلتحق بميسي ستكون أمام ستاد ريمس الأسبوع المقبل، فيما يلعب النجم الأرجنتيني مباراته الأخيرة في الليجا الإسبانية غداً أمام إيبار.
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