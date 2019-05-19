صحيفة الخليج الإلكترونية أعلن النادي الأهلي، عن وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم لفريق باختاكور الأوزبكي، إلى مدينة جدة. ويستعد الأهلي لاستضافة باختاكور، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن باختاكور الوصيف، و4 نقاط عن السد متصدر المجموعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #باختاكور يصل جدة استعدادا لمواجهة #الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.