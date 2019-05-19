فواز_المسعد يعلن الترشح لرئاسة #الهلال

أعلن فواز المسعد، الأمين العام السابق لنادي الهلال، ورئيسه المكلف خلال 3 فترات سابقه، عن نيته الترشح رسميًا لرئاسة النادي.

وأوضح، خلال تصريحات لموقع “دوري بلس”، أنه ينوي الترشح بمجلس إدارة تم اختياره بعناية من أجل مصلحة الهلال، مؤكدًا عزم مجلس أعضاء شرف النادي عن دعم الهلال رياضيًا وماديًا من أجل إعادة التوازن وإسعاد الجماهير.

وأضاف المسعد، “سنعتمد على الدعم السخي من الدولة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، ودعم أعضاء شرف النادي، وأيضًا مداخيل النادي المالية التجارية من الشركات الراعية”.

وشدد المسعد على نية التنسيق مع إدارة النادي الحالية، برئاسة عبد الله الجربوع، وأعضاء المجلس الشرفي على تحديد موعد للجمعية العمومية لتقديم ملفات الترشيح، مبينًا أن الهدف الأساسي هو إعادة الهلال لمنصات البطولات.