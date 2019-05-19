بنفيكا يتوج بلقب #الدوري_البرتغالي مرة أخرى

صحيفة الخليج الإلكترونية

عزز بنفيكا رقمه القياسي بفوزه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم للمرة 37 في تاريخه عقب انتصاره الكبير 4-1 على ضيفه سانتا كلارا في الجولة الأخيرة للموسم يوم السبت.

وأنهى نادي العاصمة لشبونة، الذي حصد لقبه الخامس في ست سنوات، المسابقة متقدما بفارق نقطتين عن بورتو أقرب ملاحقيه ومنافسه التاريخي الذي حول تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه سبورتنج لشبونة 2-1 في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق.

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ووضع الهداف حارس سفيروفيتش بنفيكا في المقدمة أمام الجماهير المحتشدة في المدرجات بلمسة رائعة بعد 16 دقيقة من البداية وبعدها بقليل ضاعف لاعب الوسط الشاب جواو فيلكس النتيجة بتسديدة في سقف الشبكة.

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وجعل المهاجم رفائيل سيلفا النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة وأضاف سفيروفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 56 لكن سرعان ما قلص المدافع سيزار مارتينز الفارق للضيوف.

وكان بورتو بحاجة للفوز على ثالث الترتيب وانتظار هدية من سانتا كلارا ليحتفظ باللقب لكنه تأخر بهدف عبر لويز فيليبي بعد مرور ساعة من البداية رغم النقص العددي بعد طرد كريستيان بورخا في الدقيقة 19.

وتعادل لاعب الوسط دانيلو بيريرا لبورتو في الدقيقة 78 قبل أن يحرز هيكتور هيريرا هدف الفوز المتأخر.

لكن هذا الانتصار لم يكن له أي تأثير يذكر حيث أنهى بنفيكا الموسم برصيد 87 نقطة مقابل 85 لبورتو.