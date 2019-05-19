ستانسيو يشكو #الأهلي لـ”#فيفا” ويُطالب بفسخ تعاقده

وقالت صحيفة “gsp.ro” الرومانية أن لاعب النادي الاهلي نيكولاي ستانسيو يتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي الفيفا يطالب فيها بفسخ عقده مع النادي السعودي بسبب عدم استلامه للرواتبه.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن ستانسيو بعد عودته إلى بلاده يمكن أن ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهناك فرق تهتم بالحصول على خدماته بالإضافة إلى احتمالية العودة لنادي سبارتا براغ التشيكي.

ونفت إدارة النادي الاهلي في بيان رسمي ما يتردد حول عدم تلقي اللاعب الروماني مستحقاته المالية، حيثُ قال النادي: “بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو فإن مجلس إدارة الأهلي يود التأكيد للجماهير العزيزة أنه تسلم كافة رواتبه المتأخرة في وقت سابق، ولا يوجد راتب متأخر لأي لاعب”.

وتابع: “من جانبها قامت إدارة الاهلي بتكليف محامي دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ حقوق النادي”.