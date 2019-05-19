وزارة_الإعلام تحيل “أسامة سالمين” للتحقيق الفوري بسبب إساءته للمرابطين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أن الوزارة أحالت الفنان “أسامة سالمين” للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق الفوري معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، بسبب محتوى غير لائق ظهر خلاله في برنامج “ستاند أب كوميدي” وتضمن سخريته من جرحى الجنود المرابطين على الحدود.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام في تغريدة نشرها حساب المتحدث الرسمي أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون أبداً بشأن التجاوزات التي تسئ إلى مرابطينا الأبطال، الذين نفخر بهم جميعا ونعتز بدورهم العظيم.