مصرع طفل سقط في مجرى #سيل بحي دحضه بـ #نجران

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، وفاة طفل سقط في مجرى سيل بحي دحضه بنجران.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إن مدني نجران أخرج طفلًا يبلغ من العمر ٣ سنوات سقط في مجرى سيل بحي دحضه توفي لاحقًا في المستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العثور على جثة رجل وزوجته جرفتهما السيول بالقرب من وادي (أيان)، جنوب الطائف.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، إنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة في الرابعة و46 دقيقة فجر اليوم السبت يفيد بفقدان رجل وزوجته نتيجة انجرافهما في سيل بوادي عورش جنوب محافظة الطائف.

Advertisements

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالطائف، تحريك فرق البحث والإنقاذ من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف وإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان، مشيرًا إلى أنه عثر عليهما متوفين بالقرب من وادي (أيان).

ونقلت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف التعازي لأقارب المتوفين.