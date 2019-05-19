شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنقاذ 4 أطفال جرفهم الموج في محافظة حقل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - تبوك:
أنقذت الدوريات البحرية وفِرق البحث والإنقاذ بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بحقل أربعة أطفال، جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم مع ذويهم على الشاطئ في محافظة حقل.
أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، وقال أن غرفة القيادة والسيطرة بحقل تلقت اتصالاً على هاتف الطوارئ (٩٩٤) من مواطن، يطلب المساعدة لإنقاذ أطفاله، وعددهم أربعة؛ جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء وجودهم على الشاطئ بمحافظة حقل.
وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية وفِرق البحث والإنقاذ إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأطفال الأربعة وهم في عرض البحر، وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد-.
ودعا “العنزي” المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة، كما حث أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم، وعدم الغفلة عنهم، وعدم التردد في طلب المساعدة بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ٩٩٤.
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