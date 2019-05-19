عواصف قوية تضرب وسط الولايات المتحدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضربت عواصف رعدية وأمطار غزيرة مناطق وسط الولايات المتحدة؛ أسفرت عن فيضانات ورياح عاتية.
وأفادت خدمة الأرصاد الجوية، في ولاية ميزوري، بأن العواصف التي ترافقها أمطار غزيرة "تزيد من احتمال وقوع فيضانات، الثلاثاء المقبل، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، السبت.
كما اشارت أن ضبابا كثيفا من المتوقع أن يضرب شرق ولاية أيوا.
من جانبها، ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن دائرة المناطق التي تهددها الأحوال الجوية السيئة، قد تتوسع، اليوم، لتشمل ولاية تكساس وجنوب ولاية مينيسوتا.
وأوضحت أنّ أكثر من 40 مليون شخص يعيشون في المناطق التي تهددها الأحوال الجوية السيئة، السبت، إلى جانب 13 مليونا آخرين يوم الأحد.
كما لفتت "سي أن أن" أنّ التهديد الأكبر يحدق بالمناطق الممتدة من وسط حتى شمال تكساس باتجاه ولايات أوكلاهوما وأركنسو ولويزيانا.
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