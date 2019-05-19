بنفيكا بطلا للدوري البرتغالي للمرة الـ37

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي توج فريق بنفيكا، السبت، بلقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة الـ37 في تاريخه.
واكتسح بنفيكا ضيفه سانتا كلارا بأربعة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية.
أحرز رباعية بنفيكا، السويسري هاريس سيفيروفيتش (هدفين) في الدقيقتين 16 و56، وجواو فيليكس ورافائيل فيريرا سيلفا في الدقيقتين 23 و39.
فيما جاء هدف سانتا كلارا الوحيد عن طريق البرازيلي سيزار هنريكي مارتينيز في الدقيقة 59.
كما تغلب بورتو على سبورتينغ لشبونة بهدفين لهدف بنفس الجولة.
تقدم سبورتينغ لشبونة بهدف عن طريق البرازيلي لويز فيليبي في الدقيقة 61.
وعاد بورتو بهدفين عبر دانيلو بيريرا والمكسيكي هكتور هيرارا في الدقيقتين 78 و87.
بذلك، وصل بنفيكا للنقطة 87 في الصدارة وتوج باللقب بفارق نقطتين عن بورتو، فيما تجمد رصيد سبورتنغ لشبونة عند 74 نقطة في المركز الثالث، ووسانتا كلارا عند 42 نقطة في المركز العاشر.
وأسفرت مبارات آخرى بنفس الجولة عن فوز بوافيستا على ماريتيمو بهدف نظيف، وريو آفي على فيتوريا سيتوبال بثلاثة أهداف لهدف، وفييرينسي على ديسبورتيفو أفيس بهدفين لهدف
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