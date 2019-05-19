مستشار النمسا يدعو إلى انتخابات مبكرة بعد «الفضيحة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعا مستشار النمسا زباستيان كورتس، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن وذلك على خلفية فضيحة فساد دفعت هاينتس-كريستيان شتراخه، نائب مستشار النمسا وزعيم حزب الحرية اليميني الشعبوي، إلى تقديم استقالته.

وأعلن كورتس، في مؤتمر صحفي قالت وكالة الأنباء الألمانية إنّه طال انتظاره، أنّ حزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه كورتس قد ينهي التحالف مع حزب الحرية اليميني الشعبوي، مؤكداً بالقول "لقد فاض الكيل، مشيرًا إلى أنه أوضح موقفه لرئيس النمسا.

ويأتي إعلان مستشار النمسا بعد يوم من قيام وسائل إعلام ألمانية ببث شريط فيديو لشتراخه صور له خلسة عام 2017، حيث يظهر زعيم حزب الحرية اليميني وهو يعرض على ما يبدو إرساء عقود حكومية على سيدة أعمال تدعي أنها ابنة أخ رجل أعمال روسي كبير مقابل دعم مالي.

وتم التقاط الفيديو خلال أمسية يقدم فيها مشروبات كحولية في إيبيزا في عام 2017، حيث قدمت هذه المرأة نفسها على أنها متبرعة محتملة للحزب، ومن غير الواضح من قام بتدبير هذه المكيدة لشتراخه.