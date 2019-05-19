الملك سلمان يدعو لعقد قمتين طارئتين لبحث اعتداءات «السعودية والإمارات»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، دعوةً إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ، عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، أنَّ الدعوة إلى القمتين جاءت من باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي الدعوة بعد الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، وما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة.

ولفت المسؤول الدبلوماسي إلى أنّ هذه الأحداث الأخيرة لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.