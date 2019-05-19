وتأتي الدعوة بعد الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، وما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة.
ولفت المسؤول الدبلوماسي إلى أنّ هذه الأحداث الأخيرة لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يدعو لعقد قمتين طارئتين لبحث اعتداءات «السعودية والإمارات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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