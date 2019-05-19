شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. باحث وناقد للتراث الإسلامى بالجزائر يثير الغضب بتصريحه "الصيام اختيارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثارت تصريحات الباحث الجزائرى فى التصوف والناقد للتراث الإسلامى سعيد جاب الخير حول الصيام وفريضته من عدمها، الغضب فى مختلف بقاع العالم.

وخلال الفترة الأخيرة تفجر الجدل حول إلزامية الصيام فى الجزائر فى أعقاب تصريح أدلى به الباحث فى التصوف والناقد للتراث الإسلامى سعيد جاب الخير.والذى قال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة جزائرية محلية أن "صيام رمضان فى بداياته كان اختياريا".

وتابع "لم يجبر المسلمون على الصيام، كما لم يجرم الفاطرون"، وأضاف بأن " تعويض الصوم بالصدقة متاح بنص القرآن".

وعلى الفور لاقت التصريحات ردود أفعال هجومية ضدها على مواقع التواصل الاجتماعى، واتهمه البعض بـ"محاربة الإسلام".

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وبلغ هجوم البعض حد المطالبة بسجنه وإعدامه، فى حين استشهد آخرون بآيات قرآنية ومدخلات لشيوخ استضافتهم القناة لدحض تصريحات جاب الخير.

وخلافا لما قاله الباحث الصوفى، أكد شيوخ أن الصيام فريضة لا جدال فيها، لافتين إلى الفدية تجوز لمن يتعذر عليه الصوم.

غير أن جاب الخير نشر تدوينات يرد فيها على مهاجميه منتقدا عدم دعوته للمشاركة فى الفقرة التى خصصت للرد على أفكاره.

وكتب جاب الخير "كل ما قيل اليوم من طرف الشيوخ ردا على كلامى حول مسألة اختيارية، صيام رمضان، ليس فيه أى دليل شرعى مقنع". ونتيجة للغضب الشعبى، اضطرت القناة إلى حذف المقابلة مع جاب الخير من على صفحاتها.

واتسعت رقعة النقاش بعد أن انخرط فيه نشطاء ومدونون من دول عربية أخرى، لتتراوح التعليقات بين مستنكر لما قاله الكاتب الجزائرى، وآخر يحتفى بشجاعته ويدعو إلى غربلة النصوص الدينية.