الهدنة تترنح... مقتل جنديين سوريين وضابط بهجوم لـ"أجناد القوقاز" شرق إدلب

وذكر مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك"، أن المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح، وتحديدا على المحور الغربي لبلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، قامت مساء اليوم باستهداف أحد مواقع الجيش السوري بعدة رمايات صاروخية ما أدى إلى ارتقاء ضابط وعسكريين اثنين.

