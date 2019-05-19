أردوغان: سنحصل على "إف-35" عاجلا أو آجلا وسنشارك في إنتاج "إس-500" مع روسيا

وكان مسؤولون أمريكيون وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" بأنه "إشكالية كبيرة"، قائلين إنه "سيهدد أمن مقاتلات "إف-35" الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن".

لكن أردوغان قال في لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول، إن تركيا أجرت تقييما فنيا وخلصت إلى أن مثل هذه المشكلة لا وجود لها.

وقال الرئيس التركي، "إنهم (الأمريكيون) يمررون الكرة في منتصف الملعب الآن، ويعبرون عن بعض الرفض. لكن آجلا أو عاجلا سنتسلم (طائرات) إف-35. امتناع (الولايات المتحدة) عن تسليمها ليس خيارا"، وفقا لوكالة الأناضول.