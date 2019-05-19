ولي عهد أبوظبي يهنئ حاكم دبي بـ"فرحة كبيرة عمت أرجاء الوطن"

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وغرد ابن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تهانينا القلبية لأخي محمد بن راشد بمناسبة عقد قران أبنائه.. حمدان ومكتوم وأحمد.. فرحة كبيرة عمت أرجاء الوطن.. أبارك لأبنائي الثلاثة.. متمنيا لهم دوام التوفيق والفرح وسعادة أسرية غامرة".
واحتفل محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قبل يومين، بعقد قران 3 من أبنائه في يوم واحد.
© REUTERS / Christopher Pike
واحتفل أيضا بعقد قران الشيخ مكتوم على بنت خاله الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، فيما عقد الشيخ أحمد قرانه على بنت عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.
وجاء خبر عقد قران حمدان وأحمد بمثابة المفأجاة، مقارنة بخبر زواج شقيقهم الشيخ مكتوم الذي أعلن عن خطوبته ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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