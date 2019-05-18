شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث مرورية بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:

باشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور عدداً من الحوادث المروية بالباحة، مساء السبت، نتج منها حالة وفاة و6 إصابات في عدد من المواقع.

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وأوضح عماد بن منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة الـ12:32 ظُهر اليوم عن حادث تصادم في جرب – طريق الجعبة؛ وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع، وعند وصولها اتضح وجود إصابتين، إصابة خطيرة، تم التعامل معها، وبعد ذلك تم نقلها، والإصابة الأخرى نُقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني لمستشفى العقيق.

وتابع: وقع حادث تصادم آخر عند الساعة الـ17:31 مساء اليوم في المخواة بعد الخوانق باتجاه نمرة؛ وتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند الوصول اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلها لمستشفى المخواة، إضافة لحالة وفاة بالموقع.

كما أوضح “الزهراني” وقوع حادث تصادم في تمام الساعة الـ17:41 مساء السبت، ووجود حادث انقلاب بأحد المواقع، وعدد من الإصابات، حسب البلاغ الوارد للعمليات. وبناء عليه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث إصابات، تم التعامل معها إسعافيًّا، وجميع الإصابات نُقلت لمستشفى الملك فهد.