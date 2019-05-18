شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرقية» توضح حقيقة مقطع «قارئ العدادات الأجنبي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أنه إشارة للمقطع المتداول بمحافظة القطيف لوافد أجنبي يقوم بقراءة عدادات المياه بصوت مرتفع، فإن المقطع المشار إليه ليس له علاقة وبشكل مطلق بأعمال الفوترة وجلب القراءات. Advertisements وأبانت أن المقطع ينقل جزءا من عمل خاص بمشروع دراسة نسبة الفاقد في شبكة المياه والذي يهدف لاكتشاف وإصلاح الكسورات غير الظاهرة وإلغاء التوصيلات غير النظامية. وأوضحت الإدارة أن جميع قرّاء العدادات الذين يعملون على جلب القراءات لإصدار الفواتير في محافظة القطيف هم مواطنون بنسبة١٠٠٪، مضيفة أنه تم إنذار الشركة المنفذة لمشروع قياس التسربات والفاقد بالشبكة للتقيد بالطرق المثلى لرصد البيانات الرقمية.

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