شكرا لقرائتكم خبر عن قصة المدير اللبناني ومكافأة «الريالين» لـ«عاملتين سعوديتين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت فتاتان سعوديتان تعملان في شركة ملابس؛ مقطع فيديو ذكرتا فيه أن مديرهما اللبناني، قدم لهما مكافأة “ريال واحد” نظير تنظيفهما الأرضيات لمحل الشركة العالمية العاملة في مجال الملابس.

ولم تذكر الفتاتان في مقطع الفيديو، مقر المحل بأي مدينة، إلا أنهما ذكرتا بتنَّدر أنهما موظفتان في محل وقد تلقيتا مكافأة من مديرهما اللبناني ريالاً لكل واحدة، مقابل طلبه منهما (تمسيح) الأرضيات.. وختمت إحداهما المشهد بـ”حسبي الله ونعم الوكيل”.

المقطع أثار ردة فعل مستاءة بين المغردين السعوديين على “تويتر”، طالبوا فيها العمل بالتحقيق في مقطع الفيديو ونظامية عمل المقيم في موقع إداري قيادي، ومحاسبة المخالف إن وجد في تلك الحالة.

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من جانبه، عقَّب رئيس الشؤون القانونية بالمجموعة الوكيلة للشركة العالمية “زارا”، دكتور عبدالله مطر وقال عبر حساب باسمه على تويتر: “بداية تستنكر الشركة وبشدة مثل هذه التصرفات الفردية وغير المقبولة تماماً، والمخالِفة لسياسات ولوائح العمل لديها، وأنه جارٍ التحقيق وسوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة والحازمة في حال ثبوت ذلك”.

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