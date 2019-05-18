شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انقلاب «شاحنة أغنام» بمدخل كوبري الدائري الثالث في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

واجهت حركة السير في كويري الدائري الثالث بمكة ازدحاماً واحتكاكاً بين السائقين بسبب انقلاب شاحنة محمَّلة بالأغنام باتجاه العوالي.

وأدى انحراف الشاحنة إلى انقلابها على مدخل الكوبري المتجه إلى العوالي، ما تسبب في نفوق العديد من الأغنام، بينما انتشر العشرات منها على الطريق، وتمكن عدد من المواطنين من تقييد خطرها ومنعها من الهرب.

إلى ذلك باشرت الجهات المختصة موقع الحادث، وتولت تنظيم حركة السير، وما زالت حتى هذه اللحظات تتولى تعديل الشاحنة، وإبعادها عن مدخل الكوبري، والذي يتسع لمركبة واحدة فقط للمرور.

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