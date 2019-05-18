شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًّا.. الإعلام تعلن التحقيق مع «أسامة سالمين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحالت وزارة الإعلام مقدم برنامج “ستاند أب كوميدي” للجنة المخالفات الإعلامية، وذلك للتحقيق معه بسبب التجاوزات التي أساءت للمصابين من المرابطين بالحد الجنوبي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، اليوم السبت: “وزارة الإعلام تُحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

وتابع: “وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تُسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم”.

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وكان مقطع فيديو متداول لمقدم البرنامج قد أثار استياء وسخط عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن فيه إساءة للمصابين من الجنود المرابطين على الحدود.

وتطرق مقدم البرنامج خلال فعالية ترفيهية، لما يمكن أن تقدمه الكوميديا للترفيه في أوقات الحرب، وأشار خلال حديثه للجنود المصابين الذين فقدوا أطرافهم في الحروب، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.

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