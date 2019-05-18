انت الان تتابع زودت ميليشيات بصواريخ.. هل تخوض إيران حربا بالوكالة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإدارة الأمريكية قامت بإجلاء موظفيها من العراق على أثر وصول هذه المعلومات إلى السفارة الأمريكية في بغداد، كما رفعت مستوى التأهب في القواعد العسكرية في العراق

حالة من الارتباك والتخبط تعيشها إيران خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ يتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمَل قريبًا، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. ويبدو أن إيران سوف تخوض الحرب ضد واشنطن من خارج أراضيها، فقد بدأت تتصاعد المخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة تنطلق منها طهران بعيدا عن أراضيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نفي كلا البلدين خوض تلك الحرب.

تزويد الميليشيات بالصواريخ تأتي تلك المخاوف بعد أن كشف مصدر أمني عراقي أن إيران زودت عددا من الميليشيات العراقية بشحنات صواريخ لاستهداف قوات التحالف الدولي والسفارة الأمريكية في بغداد، والشركات النفطية الغربية العاملة في مدن الجنوب. وبحسب المصدر أيضا، فإنه سيتم نقل مجموعة منها إلى سوريا عبر

تزويد الميليشيات بالصواريخ

تأتي تلك المخاوف بعد أن كشف مصدر أمني عراقي أن إيران زودت عددا من الميليشيات العراقية بشحنات صواريخ لاستهداف قوات التحالف الدولي والسفارة الأمريكية في بغداد، والشركات النفطية الغربية العاملة في مدن الجنوب.

وبحسب المصدر أيضا، فإنه سيتم نقل مجموعة منها إلى سوريا عبر الأنبار، مؤكدا أن الجيش العراقي لا يمتلك مثل هذه الصواريخ.

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والميليشيات التي جهزت بالصواريخ الإيرانية هي ميليشيات حزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء والخراساني وجند الإمام بإشراف فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، ونائبه أبو مهدي المهندس، وهادي العامري ونوري المالكي، بعد تلقيهم الأوامر من قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ومحمدي آل صادق مستشار السفير الإيراني في العراق، بحسب "العربية نت".



و"الحشد الشعبي" هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من نحو 67 فصيلا، تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وذلك بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد، وأقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر 2016.

لقاء مختلف

كما كشفت صحيفة "الجارديان" أن إيران طلبت من ميليشيات موالية لها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أنها علمت من مصادر استخباراتية أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التقى مع قادة الميليشيات الخاضعة لنفوذ طهران خلال زيارته الأخيرة للعراق قبل نحو 3 أسابيع، وأخبرهم بـ"الاستعداد لخوض الحرب بالوكالة" على خلفية التصعيد الأمريكي ضد طهران.

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ورغم أن سليماني اعتاد لقاء قادة الميليشيات بشكل مستمر منذ 5 سنوات، فإن هذا اللقاء الأخير كان مختلفا جدا، لقد كان الأمر أكبر بكثير من مجرد دعوة إلى إشهار السلاح.

وفور تداول تلك الأنباء عن حرب بالوكالة من الأراضي العراقية، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية برفع حالة التأهب القصوى في العراق للدرجة الرابعة، وسحب الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين الذين يعملون في السفارة في بغداد والقنصلية، وذلك على خلفية معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال تعرض القواعد الأمريكية هناك لاستهداف من قبل الميليشيات الموالية والمدربة والممولة من طهران.

وقامت الإدارة الأمريكية بإجلاء موظفيها من بغداد وإربيل على أثر وصول هذه المعلومات إلى السفارة الأمريكية في بغداد، كما رفعت مستوى التأهب في القواعد العسكرية في العراق وفي مواقع مختلفة في منطقة الخليج بعد أن شعرت بأن مصالحها فيها قد تكون عرضة للخطر.

حرب نفسية وإعلامية

كريم النوري، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقية، أكد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الخارجية الأمريكية بمنع سفر رعاياها وتحذيرهم وإغلاق الخدمات القنصلية هي فصل من فصول الحرب النفسية والإعلامية والسياسية على إيران من أجل إخضاعها وإرجاعها إلى مائدة التفاوض.

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واستبعد النوري أن تكون هناك حرب فى الأفق بين الطرفين فهو خيار مستبعد لإدراك واشنطن تداعيات حرب كهذه على مصالحها وعلى المنطقة، فضلا عن نجاح سلاح الضغط الاقتصادي على إيران. مضيفا أن مثل هذه الإجراءات تنطوي على تشويش متعمد للواقع العراقي، ولا علاقة بالحشد الشعبي بأي تهديدات محتملة على القواعد الأمريكية في العراق، لأن قوات الحشد تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة، الذي يأخذ أوامره من بغداد وليس من أى جهة أخرى، وفقا لما نقلته "سبوتنيك".



كما يرى باتريك كلاوسون، من معهد "واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" أن العراق لا يرغب في أن يكون ميدانا للصراع، وأن إيران تدرك أن تحويل العراق إلى ميدان سيجعلها الخاسر الأكبر، لأن هذا سيؤجج الصراع مع إدارة الرئيس ترامب.



في المقابل يقول مايكل بيرجنت، وهو باحث في "معهد هدسون": "إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي"، متوقعا أن "تضرب إدارة الرئيس دونالد ترامب واحدة من تلك الميليشيات التابعة لإيران مثل عصائب أهل الحق أو غيرها من فصائل الحشد الشعبي".

واعتبر بيرجنت أن "الطريق إلى عدم التصعيد يجب أن يمر عبر التصعيد وذلك بضرب أذرع إيران"، مضيفا أنه لا يعتقد أن الإدارة قد تقدم على ضرب حزب الله مثلا، في لبنان أو الحوثيين في اليمن، لذا فالخيار الأكثر واقعية هو ضرب الميليشيات التابعة للحرس الثوري في العراق.

سيناريو للرد

وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء نشرت فيديو قالت إنه يبين أحد سيناريوهات الرد على أي عدوان عسكري أمريكي.

وبحسب الفيديو، ذكرت الوكالة أن ما يدعيه البنتاجون بأن حاملة الطائرات الأمريكية والسفن المرافقة لها يمكنها تدمير 2000 هدف، لن يحول دون استهدافها وتدميرها، من خلال مهاجمتها بمجموعة كبيرة من الزوارق الحربية السريعة، والقذائف الصاروخية.

كما يظهر الفيديو استخدام الصواريخ البالستية، التي قالت الوكالة إنها تتميز بدقة عالية في إصابة الهدف، وكذلك عدد كبير من صواريخ كروز، وفقا لـ"روسيا اليوم".



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ويدخل استعراض كل من الولايات المتحدة وإيران لقواتهما في إطار الحرب النفسية والإعلامية، في ظل الخلافات القائمة بين البلدين والتصعيد المستمر والضغط الذي تمارسه واشنطن على طهران، لدفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بصفقة نووية جديدة.