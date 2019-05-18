سياسيون جزائريون يدعون الجيش لـ«حوار» مع ممثلي الحراك

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية، اليوم السبت، قيادة الجيش إلى فتح حوار صريح مع ممثلي الحراك الشعبي لإيجاد حل للأزمة، معتبرةً التمسك بانتخابات الرابع من يوليو "غير مجدٍ".
ودعا الموقعون القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.
وسابقًا، دعت قيادة الجيش إلى فتح حوار مع مؤسسات الدولة لتوفير الظروف لتنظيم انتخابات في أقرب الآجال بشكل أعطى الانطباع أنها غير متمسكة بموعد الرابع من يوليو الذي ترفضه المعارضة والحراك.
من جهة أخرى، أكَّد البيان أن "التمسُّك بتاريخ الرابع من يوليو القادم، لن يؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة".
وتساءلوا: "كيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء؟".
والجمعة، تجدَّدت المظاهرات في عدة مدن جزائرية في مقدمتها العاصمة، للجمعة الـ 13 على التوالي؛ للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع يوليو.
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