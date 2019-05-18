واشنطن تحذِّر طيرانها المدني فوق الخليج من «طيش» إيران

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، شركات الطيران الأمريكية التي تحلّق رحلاتها فوق الخليج على توخّي الحذر نظرًا لزيادة الأنشطة العسكرية وارتفاع منسوب التوترات السياسية في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنّ التحذير الذي يشمل كذلك الأجواء فوق خليج عمان، يأتي على وقع ازدياد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء في التحذير أنّ ارتفاع منسوب التوترات في المنطقة يشكل خطرًا متزايدًا غير متعمّد على عمليات الطيران المدني الأمريكية، نظرًا لاحتمال حدوث أمر غير محسوب أو لبس ما، مع ازدياد احتمالات مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات.

وحذّرت الهيئة كذلك من أنّ الطائرات التي تحلّق في المنطقة قد تواجه تشويشًا غير متعمد في نظام تحديد المواقع والاتصالات، وهو أمر قد يترافق مع تحذير ضئيل أو يحصل دون تحذير.

وشدَّدت واشنطن من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في الفترة الماضية وعزَّزت من وجودها العسكري في الشرق الأوسط، واتهمت طهران بتهديد القوات والمصالح الأمريكية.

ووصفت إيران هذه الإجراءات بأنّها "حرب نفسية ولعبة سياسية"، وقالت إيران أمس الجمعة إنّ بإمكانها استهداف سفن أمريكية "بسهولة".

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وأرسلت واشنطن مجموعة بحريّة ضاربة مؤلفة من حاملة طائرات وقطع أخرى إضافة إلى قاذفات "بي- 52" لمواجهة ما اعتبرت أنه تهديد وشيك من إيران.

وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموظفين بسحب الدبلوماسيين الأمريكين غير الأساسيين من العراق، مشيرةً إلى وجود تهديدات من جماعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

لكنّ البيت الأبيض أرسل إشارات متضاربة خلال الأيام الأخيرة وسط عدة تقارير إعلامية أمريكية تحدَّثت عن خلافات في صفوف إدارة ترامب بشأن درجة الضغط على طهران.

ووفق تقارير إعلامية أمريكية، يضغط مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون لاتّخاذ موقف متشدد حيال إيران، لكن آخرين في الإدارة يعارضون ذلك.

وتعرّض مسؤولو البيت الأبيض والبنتاجون لضغوط لعرض الأسباب التي دفعتهم لتعزيز تواجدهم العسكري في المنطقة وتشديد خطابهم على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأشارت الدول المشاركة في التحالف الأمريكي في العراق في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أنَّ مستوى التهديد لم يرتفع بشكل كبير، بينما طالب أعضاء في الكونجرس بالإطلاع على المعلومات التي تقف خلف استعداد الإدارة الواضح للدخول في نزاع محتمل.