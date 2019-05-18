مساعدات إماراتية إلى الضالع في اليمن

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ابوظبي: أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه بعث قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع في اليمن بحسب بيان السبت. وقال البيان أن القافلة تتضمن "مواد غذائية و إيوائية وخياما وفرشا وأغطية وخزانات مياه وحمامات متنقلة" بهدف دعم السكان. والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

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