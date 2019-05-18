أعلنت سبوتيفاي بأنها على وشك اختبار أول منتج حقيقي لها لتشغيل المسارات الموسيقية في السيارات، حيث تسعى لاختبار مساعد ذكي باسم Car Thing ليتيح للمستخدمين التنقل بين المسارات بشكل أسهل كما يغذي الشق المعرفي للشركة من حيث التعرف على ميولات المستخدمين الموسيقية أثناء القيادة.
يعمل الجهاز عبر وصله بمنفذ 12 فولت (منفذ الولاعة) بنفس الطريقة التي يتصل فيها الشاحن أو الوصلات الأخرى وفقاً لحاجة المستخدم، ليكن بذلك قد اتصل بالسيارة ويتم اقترانه بالهاتف عبر البلوتوث حيث يتم وصله بحساب سبوتيفاي للمستخدم والتنقل واختيار أي من الأغاني التي يود سماعها بعد تفعيل الجهاز بقول “هاي سبوتيفاي”.
يملك Car Thing شاشة دائرية صغيرة تعرض اسم المسار الموسيقي أثناء تشغيله كما يوجد على جانبه الأخر عدداً من الأزرار المختصة بعملية ضبط الجهاز قبل التشغيل.
وحسب ما وضحت الشركة فإن الاختبار سيبدأ خلال الأسابيع القادمة في إطار محدد مقتصر الآن على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مجموعة معينة من مشتركيها؛ فيما أفاد مقربون من الشركة أنها لم تضع بعد موعداً محدداً لبدء أوإنهاء عملية الاختبار، كما أنه لا يوجد نية لسبوتيفاي لإطلاق Car Thing لجمهور المستخدمين بشكل موسع بحالته الراهنة.
فيما قالت سبوتيفاي عبر مدونتها أنها ليست بصدد صناعة منتجات أو أجهزة بل للتعرف بشكل موسع على أذواق وميولات مستخدميها في سبيل تطوير نفسها وأن تبقى المنصة الموسيقية الأولى عالمياً.
التدوينة سبوتيفاي تختبر أول جهاز لها “Car Thing” مساعد ذكي لتشغيل المسارات في السيارة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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