دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة إتش بي تستحوذ على صانعة الحواسيب العملاقة Cray بـ 1.3 مليار دولار

أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة اتش بي عن استحواذها على شركة Cray صاحبة التاريخ الطويل في صناعة الحواسيب العملاقة، حيث أنهت الشركة صفقتها بمبلغ 1.3 مليار دولار لتعزز اتش بي بذلك تواجها في الأوساط الأكاديمية والأقسام ومراكز البحوث الحكومية نظراً للعلاقة الوثيقة بين اجهزة الحاسوب العملاقة والدولة وابرام Cray عدداً من العقود المهمة مع الجهات الحكومية المختلفة.

فيما ستسمح عملية الاستحواذ هذه بتوسيع عمل شركة اتش بي في السوق التقني وتزويد الشركات الأخرى بالمنتجات والحلول الخاصة بالحواسيب العملاقة في العديد من الدول، حيث أعلنت شركة AMD قبل فترة وجيزة عن عملها مع Cray لإنتاج أسرع حاسوب عملاق في العالم لصالح مختبر أوك ريدج الحكومي التابع لوزارة الطاقة، فيما أن العام الماضي تم التعاون مع اليابان لصناعة حاسوب عملاق لدراسة الاندماج النووي.

وتعتبر صفقة الاستحواذ هذه مهمة لاتش بي لزيادة الهيمنة في السوق التقني والدخول في مجالات جديدة مع الحواسيب العملاقة ذات القدرات الهائلة والتي ستؤثر بشكل أو بأخر على صناعات الشركة الأخرى، فشركة Cray بالرغم من كونها ليست بذلك الصيت إلا انه لا يمكن تجاهل كونها تملك ثلاثة من أسرع الحواسيب العملاقة في العالم.

التدوينة شركة إتش بي تستحوذ على صانعة الحواسيب العملاقة Cray بـ 1.3 مليار دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.