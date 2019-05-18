تحدي المخترعين الأوربيين يبارك إنجازات المخترع الإماراتي أحمد مجان

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

ياش- الوطن:

اشاد معالي البروفيسور بيتر فيزورانو رئيس تحدي المخترعين الأوربي في مدينة ياش الرومانية – والتي تبعد 500 كيلو عن العاصمة بوخارست – بإنجازات وابداعات المخترع الإماراتي احمد عبدالله مجان ” إديسون الإمارات ” ضيف شرف التحدي خلال لقائه معه في قصر الثقافة في ياش حيث يقام التحدي ، كما أشاد معاليه بشهر الابتكار الإماراتي السنوي داعيا الى تعميم المبادرة عالميا مشيدا بالرؤيه الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ومشيدا بدعم وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي للمبتكرين ورعايته للكثير من المبادرات والمراكز والجوائز الداعمة للاختراع .

وقال ان المخترع الإماراتي احمد مجان يعد سفير الاختراع العالمي وحضوره الدولي خير داعم لرسالته في نشر ثقافة الاختراع .

واثنى على مبادرته الناجحة في تنظيمه ملتقى المخترعين الخليجي الأول في دبي.

وكانت منظمة المخترعين الأوربيين قد وجهت الدعوة للمخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان ليكون ضيف شرف النسخة الجديدة الحادية عشرة لتحدي المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار 2019 في مدينة إياسي الرومانية .

حيث يشارك به باحثون ومخترعون من أكثر من 40 دولة، وهو أكبر حدث إبداعي في جنوب شرق أوروبا.

وبعد حفل الافتتاح قامت الوفود الدولية بزيارة منصة المخترع الإماراتي احمد مجان الذي استعرض خمس اختراعات حازت على جوائز دولية برعاية الاتحاد الدولي للمخترعين بجنيف ” إيفا “، وستقام جائزة أفضل الاختراعات يوم 18 مايو في قاعة الأمراء.

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وأصبح المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار حدثًا من التقاليد المعترف بها في العالم العلمي ، والتي تتمتع بميزة الجمع بين الباحثين والمخترعين من جميع أنحاء العالم ، بالإضافة إلى الأشخاص العاديين ، المتحمسين للعلم والابتكار والبحث.

وشكر مجان الزوار وقال : يلفت الحدث الانتباه إلى مفاهيم البحث والابتكار ، والمفاهيم التي تسهم في النمو الاقتصادي ، وخلق فرص العمل ، وفي نهاية المطاف ، حياة أفضل لنا جميعًا.

من خلال الجوائز الممنوحة للمخترعين في جميع أنحاء العالم ، المعترف بها من خلال عضوية الفريق الدولية ، يحدد المعرض الأوروبي للإبداع والابتكار اتجاهات البحث وتنفذ نتائج البحوث في الممارسة. علاوة على ذلك ، من خلال جوائز أصغر مخترع وأفضل مخترع ، ويشجع المعرض إشراك الشباب والنساء في المهن العلمية ، وهو أحد الاحتياجات الملحة للبحث العالمي.

وللعام الرابع على التوالي ، سيحصل أفضل اختراع على جائزة قيمتها 10 الاف ليو الرومانية ، مقدمة من مؤسسة دان فويكو ليستو الرومانية للتنمية التعليمية.

وضم معرض التحدي أكثر من 620 مشروع اختراع ومشروعًا بحثيًا ، تم تجميعها من 14 فئة (البيئة ومكافحة التلوث ، الطاقة والتنمية المستدامة ، الزراعة والصناعة الغذائية ، الطب ، الصحة ، مستحضرات التجميل ، المعدات الصناعية والصناعية ، إلخ) في حوالي 90 منصة عرض تشمل :المختبرات والهندسة الميكانيكية والمعادن ومواد البناء والبناء والطيران وصناعة الآلات والنقل وصناعة الكيماويات والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطباعة والإعلان والسلامة وحماية وإنقاذ الأشخاص والرياضة والألعاب والترفيه ، .

وتمكن الزوار من رؤية مختلف الأجهزة الطبية ، والعروض التوضيحية للأساليب العلاجية المبتكرة في علم الأعصاب أو الأورام ، والتعبئة القابلة للتحلل الحيوي ، وطرق تنقية المياه أو الهواء ، وأنواع جديدة من النباتات، وغيرها.

ويقام معرض الاختراعات والابتكارات بالتوازي مع المؤتمر الدولي للبحوث المبتكرة .