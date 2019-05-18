شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تضبط مُطلق النار على جهاز "ساهر" بمدينة مكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الشرطة السعودية، القبض على شخص أطلق النار على جهاز الرصد الآلى لضبط سرعة السيارات (ساهر)، وفقا لما أعلنته النيابة العامة، السبت، بحسب "سى إن إن" .
وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "شعبة التحريات والبحث الجنائى بشرطة محافظة الطائف تتمكن - بفضل من الله- من القبض على مواطن بعد توفر الادلة على قيامه بإطلاق النار من مسدس على جهاز الرصد الآلى لسرعة المركبات (ساهر) بطريق الطائف-الباحة".
وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو فى وقت سابق السبت، يظهر قيام شخص بإطلاق النار على الجهاز المخصص لضبط سرعة المركبات فى السعودية.
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