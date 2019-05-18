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هيئة التفاوض السورية تنفى وقف إطلاق النار فى محافظة إدلب ومحيطها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى عضو هيئة التفاوض السورية إبراهيم الجباوى، ما تردد حول التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام فى محافظة إدلب وريف حماة واللاذقية.

وقال الجباوى ـ فى تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم السبت - إن "الطيران الروسى مازال يشن غارات جوية على ريف حماة واللاذقية ومحافظة إدلب دون توقف، وذلك فى ظل سريان الهدنة التى أعلنتها وسائل إعلام روسية".

وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلى شن - أمس - غارات جوية على محيط العاصمة دمشق، مشددا على ضرورة الرد فى أسرع وقت على هذا القصف الإسرائيلى العنيف على البلاد.

 

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