شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد أهمية دور أوروبا لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفق حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم السبت، أهمية الدور الأوروبى فى الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين، بما يضمن حق الفلسطينيين فى الحرية فى دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الصفدى - خلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام سوزانا تيرستال، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لهذا الحل المرتكز إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، محذرا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع على أمن المنطقة والعالم، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبى ودوره المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا) والذى أسهم بشكل كبير فى سد العجز فى موازنة الوكالة العام الماضى واستمراره فى تأمين الدعم للأونروا العام الحالي.

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وأكد الصفدى وتريستال استمرار التنسيق والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبى من أجل إيجاد أفق سياسى لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

بدورها، ثمنت المسؤولة الأوروبية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن والجهود التى يقودها الملك عبدالله الثانى لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.