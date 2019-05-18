شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اللبنانى: عجز الموازنة سيقل عن 9% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت محطة تلفزيون "إل.بى.سى" اللبنانية، عن وزير المالية على حسن خليل قوله اليوم السبت، إن مسودة موازنة 2019 ستسجل عجزا دون نسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى مشيرا إلى أنه قد يقل عن 8.5 %.
وأدلى الوزير بالتصريحات خلال نقاش مع صحفيين، وسجل عجز ميزانية العام الماضى 11.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير قوله إن من المفترض أن تختتم المناقشات الحكومية بشأن مسودة الموازنة غدا الأحد.
ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام فى العالم حيث يسجل 150 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
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