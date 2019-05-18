وقال الوزير لرويترز "سيتم الأمر من خلال التنسيق بين المالية والمصرف المركزي والمصارف بعد إقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود 11 ألف مليار وبفائدة 1%". وكان الوزير ذكر في وقت سابق على حسابه بموقع تويتر أن الموازنة ستشمل خفض تكلفة خدمة الدين بنحو تريليون ليرة دون أن يقدم تفاصيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير لبناني: الحكومة تعتزم خفض تكلفة خدمة الدين بسندات خزانة بفائدة 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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