الأردن.. الصفدي ومسؤولة أوروبية يبحثان جهود تحقيق السلام

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ومسؤولة أوروبية، السبت، جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الصفدي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزانا تيرستال، بالعاصمة عمان، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت "الخليج 365" نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، أكد الصفدي "أهمية الدور الأوروبي في الجهود المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينين في الحرية في دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة".

وشدد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لهذا الحل المرتكز إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وحذر الوزير الأردني من "خطورة استمرار تدهور الأوضاع وغياب الأمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عَلى أمن المنطقة والعالم".

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وثمن الصفدي دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، والذي أسهم بشكل كبير في سد العجز في موازنة الوكالة العام الماضي ومستمر في تأمين الدعم للأنروا هذا العام.

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار الولايات المتحدة، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017.

وأكد الصفدي وتريستال استمرار التنسيق والتعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد أفق سياسي لحل الصراع.

من جانبها، أعربت المسؤولة الأوروبية عن تثمينها للشراكة الاستراتيجية مع المملكة والجهود التي يقودها الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولم تعلن الخارجية الأردنية موعد وصول المسؤولة الأوروبية للمملكة، أو مدة زيارتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.