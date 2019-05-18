مانشستر_سيتي بطلاً لبطولة #كأس_الاتحاد_الانجليزي بعد فوزه الساحق في النهائي على #واتفورد بالستة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
توج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحقق إنجازا غير مسبوق، بعد أن أصبح أول فريق إنجليزي يفوز بالثلاثية المحلية.
فعلى أرضية ملعب ويمبلي، بدأ مهرجان الأهداف في المباراة التي اكتسح فيها السيتي نظيره واتفورد بسداسية نظيفة، عند الدقيقة 26 بهدف عن طريق الإسباني ديفيد سيلفا، وأضاف الإنجليزي رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني عند الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني، أضاف السيتي الهدف الثالث عبر البلجيكي كيفن دي بروين، قبل أن يسجل البرازيلي غابريل خيسوس الهدف الرابع عند الدقيقة 68، ويضيف ستيرلينغ هدفين عند الدقيقتين 81 و87.
وبهذا الفوز، أصبح السيتي أول فريق يحقق الثلاثية المحلية، بعد أن فاز بلقب الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليسطر المدرب الإسباني بيب غوارديولا إنجازا جديدا في تاريخ الكرة الإنجليزي.
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