عمر_خربين يعود إلى صفوف نادي #الهلال من جديد

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صحيفة الخليج الإلكترونية
يعود النجم السوري، عمر خربين، إلى صفوف نادي الهلال من جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
واقتربت نهاية إعارة خربين في صفوف بيراميدز المصري، ليعود النجم السوري إلى صفوف الزعيم لتدعيم صفوفه خلال الموسم الكروي المقبل.
وظهر خربين بمستوى متميز مع بيراميدز، ونجح في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة، التي ساهمت في أحتلاله المركز الثالث حتى الآن، في الدوري المصري الممتاز، خلف الأهلي والزمالك على الترتيب.
وأنهى الهلال الموسم الحالي، بأحتلال المركز الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سليمان، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المُتوج بلقبه الثامن في تاريخه.
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