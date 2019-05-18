عمر_خربين يعود إلى صفوف نادي #الهلال من جديد

وظهر خربين بمستوى متميز مع بيراميدز، ونجح في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة، التي ساهمت في أحتلاله المركز الثالث حتى الآن، في الدوري المصري الممتاز، خلف الأهلي والزمالك على الترتيب.

وأنهى الهلال الموسم الحالي، بأحتلال المركز الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سليمان، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المُتوج بلقبه الثامن في تاريخه.