فالنسيا يتأهل لدوري الأبطال ويرسل #خيتافي #لليوروبا ليج

صحيفة الخليج الإلكترونية

حقق فريق فالنسيا فوزًا ثمينًا على فريق بلد الوليد بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

سجل هدفي فالنسيا ، كارلوس سولر في الدقيقة 36 ورودريجو مورينو في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز ، رفع فالنسيا رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع ، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 41 نقطة في المركز السادس عشر.

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وبالتالي ، حجز فالنسيا مكانه في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم ، ليصبح رابع المتأهلين من إسبانيا رفقة برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد.

وفي مباريات أخرى ، فاز إسبانيول على ريال سوسيداد 2-0 ، وفاز إشبيلية على أتلتيك بيلباو 2-0 ، وتعادل خيتافي وفياريال 2-2.

وسيشارك إسبانيول في الدوري الأوروبي الموسم القادم ، بينما أضاع خيتافي المركز الرابع الذي كان سيُرشحه للعب في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ليذهب إلى المشاركة في الدوري الأوروبي تاركاً المركز الرابع لفالنسيا.