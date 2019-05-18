بالصور… #البرد يغطي #النماص ومراكزها

أميرة الشهري هطلت عصر اليوم الـ ١٣ من رمضان أمطار غزيرة على محافظة النماص تركزت في شمال المحافظة، وخصوصا قرى خشرم ال قحطان ال زيدان والتي كانت تغلب عليها كميات البرد الكثيرة، مما أدى إلى اكتساء الأرض بما فيها من تلال وطرق بغطاء أبيض من البرد وتأتي هذه الأمطار امتدادا للأمطار التي تتواصل على محافظات ومراكز منطقة عسير منذ أسابيع حيث تتفاوت شدتها بين وقت وآخر. @alkhaleeg

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