إصابة فلسطينيي برصاص الاحتلال شرق #خان_يونس

الخليج - واس أصيب مواطن فلسطينيي ، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة . وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن شابا فلسطينيي، أصيب بعيار ناري في يده عندما فتحت قوات الاحتلال النار صوب مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

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