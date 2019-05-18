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شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تقترب من الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - الرياض:
انتقلت عاصفة ترابية، عصر اليوم السبت، بعد أن ضربت منطقة القصيم، متجهة في بطء نحو محافظات شمال الرياض.
وأدت العاصفة المصحوبة بالأمطار إلى انعدام الرؤية وجريان عدد من الأودية غرب منطقة القصيم، وتتجه العاصفة الآن نحو محافظات شمال منطقة الرياض، ويتوقع وصولها للعاصمة في ساعات الليل المتأخرة.
يذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق السعودية.
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