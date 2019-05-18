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شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد بشأن «إطلاق النار على ساهر».. شرطة مكة تنهي القضية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في تطور جديد بقضية إطلاق النار على جهاز الرصد الآلي “ساهر”، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٢هـ عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات ( ساهر ) بطريق ( الطائف – الباحة ) لإطلاق نار ، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف -بفضل من الله- من تحديد هوية المتهم و القبض عليه.
وكشف الرائد الغامدي، في تصريح صحفي، عن أن المتهم “مواطن في العقد الثالث من العمر”، لافتا إلى أنه قد جرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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