شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد بشأن «إطلاق النار على ساهر».. شرطة مكة تنهي القضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في تطور جديد بقضية إطلاق النار على جهاز الرصد الآلي “ساهر”، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد/ محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٢هـ عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات ( ساهر ) بطريق ( الطائف – الباحة ) لإطلاق نار ، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف -بفضل من الله- من تحديد هوية المتهم و القبض عليه.

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وكشف الرائد الغامدي، في تصريح صحفي، عن أن المتهم “مواطن في العقد الثالث من العمر”، لافتا إلى أنه قد جرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.